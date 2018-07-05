Ростовский автовокзал уличили в картельном сговоре

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В соответствии с информацией, распространенной пресс-центром Ростовского УФАС, компании «Донавтовокзал» и «Транс Сервис» были уличены в картельном сговоре. 4 июля нынешнего года Арбитражный суд Ростовской области постановил признать законным решением антимонопольной службы.

Причиной возбуждения административного дела стали заявления перевозчиков, которые потерпели большие убытки. «Донавтовокзал» и «Транс Сервис» работали, используя следующую схему. Последняя фирма арендовала в помещении «Донавтовокзала» помещение и устанавливала там кассу, а штатные кассиры «Донавтовокзал» отправляли пассажиров к кассе «Транс Сервис», у которых были тоже свои перевозчики, но за проезд там пришлось платить больше.

Как уже упоминалось, действия двух компаний расцениваются как незаконные и они привели к убыткам перевозчиков, у которых имеется договор с «Донавтовокзал». На сегодняшний день представители УФАС готовятся привлечь обе организации к административной ответственности.