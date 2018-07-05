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В Ростове на переулке Долмановском до конца лета ограничат движение

Сегодня, 07:48

В Ростове-на-Дону в переулке Доломановском власти ограничат транспортное сообщение. Такой информацией поделился пресс-центр Департамента автомобильных дорог и организации автомобильного движения.

Движение перекроют на углу Доломановского переулка и Красноармейской улицы. Действие данных ограничений продлится с 24 июля по 30 августа текущего года.

По словам представителей ведомства, причиной перекрытия движения транспорта является проведение работ, связанных с модернизацией тепловой трассы, которые запланированы на указанный период. Ранее появилась информация об ограничении движения в Северном жилом массиве. Там власти организовали благоустройство территории и организацию парковку, вследствие чего движение по проспекту Космонавтов и бульвару Комарова перекроют.

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