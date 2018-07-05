670-сильный SEAT Cupra e-Racer «расплавил» трек

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Испанские машиностроители приступили к испытаниям «горячего» электрического хэтчбека SEAT Cupra e-Racer. Автомобилем движет 670-сильная установка, разгоняющая его до «сотни» за 3,2 с, а максимальная скорость новинки составляет 270 км/ч.

В интернете появился видеоролик с тестами концептуальной гоночной модели SEAT Cupra e-Racer. Высокопроизводительный электрокар в формате хэтчбека был испытан на хорватском треке в Загребе.

Впервые общественность познакомилась с концептом SEAT Cupra e-Racer на мартовской автомобильной выставке в Женеве. Автомобиль построен на платформе, на которой основан спортивный хэтчбек Leon, разработанный для кольцевых гонок TCR.

Номинальная производительность электрической силовой установки хэтчбека SEAT Cupra e-Racer составляет 408 л.с. Однако у нее имеется возможность увеличения пиковой мощности до 680 л.с.

Агрегат гоночного SEAT Cupra e-Racer получает энергию от аккумуляторных батарей общей емкостью 65 кВт-ч. Первую «сотню» автомобиль набирает за 3,2 с. «Вторая» сотня дается машине за 8,2 с. Порог скорости прототипа обозначен на отметке в 270 км/ч. Испанцы пока не озвучивают свои планы касательно Cupra e-Racer.