Новая Skoda Octavia 2020 получит классические фары

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Чешские машиностроители могут наделить новое поколение Skoda Octavia классическими фарами, не разделенными надвое. Об этом заговорили инсайдеры, которые также утверждают, что модель увидит свет в 2020 году.

Skoda Octavia всегда считалась практичным автомобилем с хорошими характеристиками и приятной внешностью. Модель стала на конвейер в 1996 году, ежегодно улучшалась и стала одним из самых продаваемых транспортных средств в Европе. Однако в 2016 году она претерпела рестайлинг, с которым получила раздвоенные фары, которые многим показались весьма спорным и непривлекательным решением.

Раздвоенные фары Skoda Octavia, вероятно, показались «неудачным экспериментам» и самим чехам. Инсайдеры пустили слух, согласно которому, следующая генерация модели получит классические для нее осветители, своей формой стремящиеся к центру фронтальной панели, примыкающие к хромированной окантовке решетки радиатора. Сами разработчики данную информацию пока никак не комментируют.

Напомним, основой для нового поколения Skoda Octavia станет модернизированное шасси MQB от VW Group. Это позволит снизить массу автомобиля. Силовую линейку машины представят модернизированный мотор 1.5 TSI отдачей 200 л.с. и новый дизельный агрегат 1.5, который придет на замену нынешнему 1,6 TDI. Версия RS будет оснащаться 250-сильным агрегатом. Сроки появления новой Octavia пока не озвучиваются.