Росстандарт разрешил вносить данные об отзыве авто в электронный ПТС

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С 1 июля текущего года автопроизводители смогут вносить данные об отзыве машины в ЭПТС. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Это даст возможность предупредить автомобилистов о возможных неполадках и необходимости прибыть в авторизованный сервисный центр для устранения неисправностей. Раньше было тяжелее найти собственника при изменении контактной информации либо перепродаже транспортного средства. Отныне автолюбителям будут доступны сведения о том, что его машина подлежит отзыву.

С начала июля 2018 года все российские автовладельцы имеют возможность на получение электронных ПТС. Но бумажные паспорта также имеют юридическую силу до 1 ноября следующего года. Следовательно, бумажные ПТС еще около 1,5 года будут действительны вместе с ЭПТС.