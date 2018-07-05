Новый Range Rover сильно «похудеет» за счет алюминиевой платформы MLA

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Текущая генерация вседорожника Range Rover имеет неплохие продажи по обе стороны Атлантического океана. Однако в скором времени автомобиль изменится благодаря алюминиевому шасси.

Напомним, в минувшем году жители Европы приобрели 13 663 экземпляра Range Rover. На американском рынке продажи модели за тот же год составили 16 869 единиц. При этом Mercedes-Benz GLS, являющийся конкурентом «британца», за тот же год отличился результатами в 4 537/32 248 реализованных автомобилей в ЕС и США соответственно.

В ближайшие годы на рынке больших премиальных SUV появятся новые Mercedes-Maybach GLS, Audi Q9 и BMW X8. Они попытаются завоевать покупателей в США, Китае, на Ближнем Востоке и в России, однако для них готовится сильный конкурент в лице нового Range Rover, который сейчас числится под заводским индексом L460. Ходят слухи, что автомобиль эволюционирует, станет длиннее пяти метров и шире двух метров.

Портал Autocar утверждает, что Range Rover в полностью электрической версии появится в 2022 году. За год до этого машина выйдет в более привычных версиях с ДВС. Автомобиль получит беспилотные технологии. Основой нового Range Rover станет алюминиевое шасси с двухрычажной подвеской спереди, и с многорычажной сзади. Также автомобиль получит удлиненную версию. Платформа будет «заточена» под электрические и гибридные модификации.