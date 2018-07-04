Volkswagen представит свой автодом California XXL в конце августа

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Инженеры немецкого автомобилестроительного концерна Volkswagen продолжают разработку своего автокемпера с названием California XXL и объявил о дате премьеры. Самая большая модель автодомов бренда будет представлена 26 августа текущего года.

В пресс-центре концерна озвучили информацию, что кемпер California XXL станет самым большим в модельном ряду. Новый дом на колесах построят на архитектуре фургона Volkswagen Crafter, потому модель получила значительные отличия от других автомобилей. Раньше конструкторы бренда строили дома на колесах на основе миниэвнов Volkswagen Transporter.

Интерьер California XXL характеризуется двуспальной кроватью, двумя кроватями для детей, душевой кабиной, телевизором и кухней с газовой плитой. Кроме того кемпер обзаведется навесом-тентом, который может раскрываться и защитить владельца данного авто от солнечного света либо от осадков. Благодаря данной опции, этот автодом отлично подходит для семейных выездов на природу и для тех, кто не мыслит своего существования без путешествий.

Подкапотное пространство кемпера будут занимать те же моторы, которые установлены под капотом Volkswagen Crafter. Речь идет о дизелях, генерирующих отдачу от 109 до 163 лошадиных сил.