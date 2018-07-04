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Роскачество проверит бензин на российских АЗС после сообщений о недоливе

Сегодня, 16:14

Ранее в России появились сообщения о недоливе топлива на АЗС. На официальной странице Роскачества появилась информация, что ведомство вместе с Росстандартом проведет проверки на отечественных заправочных станциях для про изучения качества бензина.

Недавно Федерацией автовладельцев было заявлено, что 76% заправочных станций России не доливают бензин клиентам. Данный результат был получен за счет «тайного покупателя», приобретавшего горючее в 13 регионах РФ. Топливо заливалось в специально оборудованную машину. В Независимом топливном союзе признали, что недолив действительно практикуется российскими АЗС.

Представители топливного союза отметили, что продажа некачественного топлива и его недолив являются элементами недобросовестной конкуренции. Одной из главных задач организации является борьба с такой деятельностью.

Роскачество с Росстандартом проверят российские АЗС в течение нынешнего лета. Подготовка к проверкам и проработка их методик ведутся с начала года. Регуляторы изучат качество топлива, а также отследят его недолив. Проверку пройдут более чем по 30 параметрам. Также проверкам подвергнутся лаборатории, аккредитованные на исследование бензина. В этой части проекта будет участвовать Росаккредитация.

Ожидается, что за счет работы сразу трех регуляторов, в России улучшится качество топлива, и вырастет спрос на честные испытания горючего.

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