LADA Granta лидирует в ТОП-10 самых покупаемых автомобилей в Поволжье

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«АвтоВАЗ» активно продает свои машины в Поволжье, и сразу четыре его модели попали в ТОП-10 самых востребованных легковушек регионе. При этом LADA Granta, долгое время являвшаяся общероссийским бестселлером отечественного автогиганта, возглавила обсуждаемый рейтинг.

Ставшая первой в ТОП-10 модель LADA Granta за январь-май текущего года разошлась в Поволжье тиражом в 15 200 единиц. Вторую позицию в рейтинге занимает Vesta, проданная в количестве 14 400 автомобилей. Третью строчку списка занимает KIA Rio, являющаяся самой продаваемой иномаркой в России. Модель обрела за отчетный период 10 000 покупателей.

На четвертой строчке ТОП-10 расположился кроссовер Hyundai Creta, уже несколько месяцев остающийся бестселлером на рынке SUV в России. В Поволжье автомобиль разошелся тиражом 6 300 экземпляров. Замыкает первую пятерку хэтчбек LADA X-Ray с результатом в 5 600 реализованных машин.

Во вторую пятерку вошли Hyundai Solaris (5 200), LADA Largus (4 800), Renault Duster (4 600), Chevrolet Niva (4 100) и Renault Sandero (3 900).