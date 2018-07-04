Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross в России подешевел на 100 000 рублей

Сегодня, 22:00

В России объявлена летняя программа, на основании которой стоимость стильного компакт-кросса Mitsubishi Eclipse Cross в России снижается на 100 000 рублей. Акция доступна на условиях трейд-ин.

Спецпредложение японской марки в России позволит приобрести самую доступную версию кроссовера за 1 299 000 рублей. Клиенты смогут получить такую выгоду при покупке паркетника на условиях трейд-ин.

Напомним, кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross предлагается в России с безальтернативной силовой установкой 1.5 отдачей 150 л.с. Она взаимодействует с 6-МКПП или бесступенчатым вариатором. По умолчанию машина оснащается передним приводом, но опционально для нее доступна фирменная система полного привода S-AWC.

В стандартном виде кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross оснащается противотуманными огнями, подогреваемыми боковыми зеркалами, системами ЭРА-ГЛОНАСС, ESP и помощи при подъеме, двумя эйрбэгами, штатной стереосистемой, вентиляционными дефлекторами для пассажиров заднего ряда, климатической установкой, колесными дисками размерностью 18 дюймов. «Топовые» вариации вседорожника дополнительно получают электронный стояночный тормоз, круиз-контроль, мультимедиа, камеру кругового обзора, полностью светодиодную оптику, стеклянную крышу с люком, проекционный дисплей, автоматическое торможение и адаптивный круиз-контроль.