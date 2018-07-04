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Эксперты назвали самые востребованные авто на вторичном рынке РФ

Сегодня, 15:18

Эксперты российских специализированных порталов провели анализ отечественного рынка подержанных автомобилей за второй квартал 2018 года. Итогом их работы стал рейтинга наиболее популярных автомобилей с пробегом, представленных в России.

Лидером подготовленного рейтинга выступает LADA Priora, получивший долю в 22%. Далее в перечне расположились LADA Samara (19%), LADA Kalina (13%) и LADA 110 (12%).

Среди машин иностранного производства лидером выступает Ford Focus, рыночная доля которого составила 4,5%. Следом расположились Opel Astra, Hyundai Solaris и KIA Rio, имеющие рыночную в долю в 2,5%. Наиболее востребованным кузовом у отечественных автомобилистов считается седан. Второе место досталось хэтчбеку, а ТОП-3 замыкает кроссовер.

 

Россияне больше всего заостряют внимание на серебристых авто, с которыми соперничают черне машины. Не так часто выбирают россияне белые автомобили. Довольно дорого покупать подержанный автомобиль в Москве, так как средняя цена авто с пробегом в столице составила 599 000 рублей. Затем в списке разместили Петербург, Сочи, Казань и Севастополь, где подержанное авто обойдется от 500 000 рублей. А вот самые выгодные предложения на машины с пробегом зафиксированы в Ставрополе (368 000 рублей).

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