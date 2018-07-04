Голодные пассажиры погрызли сиденья в ростовском автобусе

Сегодня, 13:27

На страницах городских сообществ Ростова в социальных сетях появилась фотография сидений в потрепанном автобусе, который развозит пассажиров по городу. Данная картина испортила настроения даже бывалым пассажирам.

На представленной фотографии изображены дырявые сиденья, потертый потолок маршрутки, испещренный надписями маркером и ободранные окна. У граждан, которые ездили на этом автобусе сложилось впечатление, будто они попали на душную помойку. Ростовчане не собираются платить за проезд 24 рубля в потрепанном авто.

Свое негодование жители донской столицы выплеснули на просторы интернета. Одни сообщили, что это как раз тот транспорт, который заслужили горожане. Вторые подметили, что владельцы транспортного средства должны были сделать хотя бы косметический ремонт. Третьи сообщили, что возможно кто-то из пассажиров после долгого голодания прогрыз сидения. Также появились призывы к тому, что тех, кто портит автобусы необходимо проучить.