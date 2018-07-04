VistaNews.ru


Голодные пассажиры погрызли сиденья в ростовском автобусе

Сегодня, 13:27

На страницах городских сообществ Ростова в социальных сетях появилась фотография сидений в потрепанном автобусе, который развозит пассажиров по городу. Данная картина испортила настроения даже бывалым пассажирам.

На представленной фотографии изображены дырявые сиденья, потертый потолок маршрутки, испещренный надписями маркером и ободранные окна. У граждан, которые ездили на этом автобусе сложилось впечатление, будто они попали на душную помойку. Ростовчане не собираются платить за проезд 24 рубля в потрепанном авто.

 

Свое негодование жители донской столицы выплеснули на просторы интернета. Одни сообщили, что это как раз тот транспорт, который заслужили горожане. Вторые подметили, что владельцы транспортного средства должны были сделать хотя бы косметический ремонт. Третьи сообщили, что возможно кто-то из пассажиров после долгого голодания прогрыз сидения. Также появились призывы к тому, что тех, кто портит автобусы необходимо проучить.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Погрызли злые пассажиры: Ростовчане жалуются на кошмар в автобусах

Ростовчане в шоке от наглых курящих водителей автобусов

Между воронежцами разгорелась ссора из-за фотографии Путина в маршрутке

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми...

Рекомендуем