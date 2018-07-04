Загадочное фото припаркованной на балконе машины удивило сеть

Сегодня, 13:38

Пользователи интернета обсуждают загадочное фото, которое, предположительно, сделано на территории жилого комплекса «Новая Охта». На снимке запечатлен автомобиль, припаркованный на балконе многоквартирного дома.

В соцсетях появилась фотография машины, припаркованной на балконе нового многоквартирного дома. Снимок выглядит мистически, ведь неясно, как автомобиль попал туда. Некоторые пользователи даже предположили, что машина телепортировалась. Такое фото сильно удивило сеть.

Странно выглядит не только припаркованный на балконе автомобиль, но и сам дом. Здание смотрится так, словно оно стоит вверх ногами. Но если на последнее можно отреагировать как на оптический обман, то в машину на балконе действительно сложно поверить.

Авторы публикации в группе предположили, что снимок сделан на территории жилого комплекса «Новая Охта» в Санкт-Петербурге.

Пользователи интернета неоднозначно отреагировали на публикацию. Некоторые заявили, что в этом фото нет никакой загадки, и его нужно просто перевернуть. Однако это не помогло пользователям интернета понять, в чем «соль» кадра.