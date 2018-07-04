В Ростове обнаружен автомобиль-голограмма

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Жители Ростова-на-Дону обсуждают необычный кроссовер, замеченный в городе. Автомобиль привлек внимание общественности перламутровой покраской кузова.

Накануне в соцсетях появилось фото, на котором запечатлен автомобиль-голограмма. Транспортное средство получило такое название из-за переливающегося перламутрового кузова. Горожане в комментариях к фото сообщили, что неоднократно видели эту машину.

Судя по фото, в кадре представлен премиальный кроссовер Infiniti FX35 3.5 AWD 2008 года. Машина является высококлассным пятиместным вседорожником с 307-сильным агрегатом под капотом. 3,5-литровый V6 этого автомобиля в России можно заправлять бензином не ниже АИ-95. Первую «сотню» машина набирает за 6,9 с. Порог скорости транспортного средства обозначен на отметке в 228 км/ч. На первичном рынке кроссовер уже не продается, однако в подержанном виде машину можно найти по цене от миллиона рублей.