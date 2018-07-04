VistaNews.ru


В Ростове обнаружен автомобиль-голограмма

Сегодня, 23:00

Жители Ростова-на-Дону обсуждают необычный кроссовер, замеченный в городе. Автомобиль привлек внимание общественности перламутровой покраской кузова.

Накануне в соцсетях появилось фото, на котором запечатлен автомобиль-голограмма. Транспортное средство получило такое название из-за переливающегося перламутрового кузова. Горожане в комментариях к фото сообщили, что неоднократно видели эту машину.

Судя по фото, в кадре представлен премиальный кроссовер Infiniti FX35 3.5 AWD 2008 года. Машина является высококлассным пятиместным вседорожником с 307-сильным агрегатом под капотом. 3,5-литровый V6 этого автомобиля в России можно заправлять бензином не ниже АИ-95. Первую «сотню» машина набирает за 6,9 с. Порог скорости транспортного средства обозначен на отметке в 228 км/ч. На первичном рынке кроссовер уже не продается, однако в подержанном виде машину можно найти по цене от миллиона рублей.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В сети показали автомобиль «ростовского Халка»

Ямалец попытается продать кроссовер Infiniti FX35 за один биткоин

В Ростове ездит «Волга», которая «поглотила» ВАЗ-2107

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем