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Гибридный кроссовер Volvo XC90 уже доступен в России

Сегодня, 12:34

В России по заказу появился кроссовер Volvo XC90 T8 Twin Engine. Он представляет собой самую мощную гибридную версию вседорожника, который предложен в РФ в трех вариациях, ценники на которые уже озвучены.

Volvo XC90 T8 Twin Engine является одним из самых безопасных автомобилей в своей классе. Бензиновые и дизельные вариации машины уже предлагаются в России несколько месяцев, а гибридная модификация вседорожника добралась до РФ только сейчас.

Основной движущей силой гибридного Volvo XC90 T8 Twin Engine является мотор Drive-E 2.0, производительность которого составляет 300 л.с. Пару ему составляет электродвигатель, получающий энергию от литий-ионного аккумулятора. Общая мощность комбинированной установки равна 407 л.с. Она работает в пяти режимах.

Разгон до «сотни» у кроссовера Volvo XC90 T8 Twin Engine занимает не более 6 с. Силовая установка автомобиля, работая в смешанном режиме, требует на 100 км пробега всего 2,5 л топлива.

 

 

В России гибридный Volvo XC90 T8 Twin Engine уже доступен по заказу. В РФ автомобиль предложен в версиях Momentum, Inscription и R-Design ценой 5 469 000, 5 779 000 и 6 010 000 рублей соответственно.

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