На семи улицах Челябинска продлили закрытие движения

Сегодня, 12:13

Пресс-службе мэра Челябинска сообщила, что на семи улицах города ограничивают движение. Движение на этих улицах уже было ограничено, а на некоторых из них и вовсе было запрещено.

Такие меры связаны с проведением реконструкции теплотрасс. Рабочие не смогли уложиться в положенные сроки, поэтому ограничения пришлось продлевать.

Так, до 10 июля работы будут проводиться на ул. Белостоцкого, до 20 июля – по улице Бажова. До 25 июля реконструкцию завершат по улицам Батумской и Суркова, до 30 июля на отдельных участках улицы Бажова, а к началу августа - на улице Савина.

На проезде Горького работы продлятся до 15 сентября, хотя изначально рассчитывалось закончить там работы до 19 августа.