В июне на авторынке России появилось сразу 15 новинок

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На российском авторынке в июне было представлено большое количество новинок, несмотря на то, что обычно начало лета не отличается обновлениями. Два авто сняли с продажи, однако появилось сразу 15 новинок, четыре из которых доступны по предзаказу.

В прошлом месяце в России Peugeot остановил продажи хэтчбэка 308 и седана 508. Первой новинкой в июне стала отечественная LADA Vesta Cross стоимостью 763 900 рублей, которая оснащена моторами объемом 1.6 и 1.8 л., МКПП или АКПП. Из российских авто представили «футбольную» модификацию УАЗ «Патриот».

В июне в продажу поступил обновленный Nissan Juke. Ford начал предлагать новое поколение кроссовера EcoSport стоимостью 959 000 рублей, а Volkswagen продает Touareg за 3 300 000 рублей. Среди премиальных новинок появился кабриолет Ferrari Portofino за 14 600 000 рублей, кроссовер Bentley Bentayga в спортивном исполнении с мотором V8 объемом 4.0 л. за 12 990 000 рублей.

Немецкий бренд Mercedes-Benz представил сразу четыре новинки: E-Class в кузове седна, купе и кабриолет, а также CLS AMG 53 в купеобразном кузове седан. Для предзаказа в России доступны Toyota C-HR стоимостью 1 300 000 рублей, Audi A7 Sportback за 4 320 000 рублей, премиальный кроссовер Infiniti QX50, а также Renault Kangoo Z.E. 33 на электротяге, который получил увеличенный запас хода.