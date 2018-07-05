Роскошный электрокар Porsche Taycan показан на первых рендерах

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Немецкие машиностроители готовятся к презентации модели Porsche Taycan. Она станет первым электрокаром в истории марки. Накануне в интернете появились рендеры, демонстрирующие внешность серийной версии транспортного средства, которое ранее предстало в виде концепта Mission E.

Серийная версия Porsche Taycan пока не рассекречивается самими разработчиками. Как она будет выглядеть, неизвестно. При этом, есть данные, что уже в следующем году машина отправится на рынок как автомобиль 2020 модельного года. Презентация транспортного средства состоится через несколько месяцев.

Накануне в Сети появились рендеры Porsche Taycan, автором которых выступил дизайнер Никита Аксенов. Художник показал свое видение автомобиля в версии Exclusive. За основу своего детища дизайнер взял концепт Mission E.

Porsche Taycan Никиты Аксенова примечателен боковыми зеркалами, тремя решетками воздухозаборников, оранжевым кузовом, спойлером. Всего этого не было у оригинального шоу-кара Mission E. В целом, работа дизайнера выглядит хорошо, однако непонятно, зачем он изобразил электрокар с выхлопными трубами, которые ему не нужны.