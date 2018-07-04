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Волочаевскую развязку в Красноярске могут открыть в октябре

Сегодня, 14:00

Сегодня глава правления компании «Сибиряк» Владимир Егоров рассказал о том, как проходит строительство дороги в створе улицы Волочаевской и назвал дату запуска движения по этой магистрали. Полностью заасфальтируют указанный участок планируется к 15 сентября.

 

К 1 августа рабочие генподрядчика завершат работы на четвертом путепроводе, а 15 августа закончатся работы на первом путепроводе. К этому времени компания может открыть движение по дороге, но еще предстоит озеленение, потому движение по данной площадке запустят в октябре текущего года.

В настоящее время сотрудники компании занимаются установкой опор, монтажом пролетов, подготовкой котлованов и прокладыванием ливневых канализаций. По словам Егорова, все работы должны закончиться в срок, но имеются все же проблемы. Не все жители домов, подлежащих сносу, согласны с условиями переезда на новые места.

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