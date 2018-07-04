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«Заряженный» кроссовер BMW X2 M35i занят шпионами на Нюрбургринге

Сегодня, 19:00

Немецкий производитель авто вывел на тесты новый BMW X2 M35i на трассу Нюрбургринг. Шпионы сняли на видео предсерийную версию «заряженного» кроссовера, который частично был покрыт камуфляжной пленкой.

В объектив шпионов попал новый BMW X2 M35i, камуфляжная пленка на котором прикрывала лишь некоторые детали. Несмотря на то, что новый кроссовер находился в движении, специалистам удалось разглядеть ряд особенностей. В глаза бросаются новые колеса BMW X2 M35i, а также переработанная радиаторная решетка.

Ожидается, что «заряженный» кроссовер будет оснащен турбомотором объемом 2.0 литра с отдачей более 300 «лошадей». Уже в базе BMW X2 M35i оснастят системой полного привода. В интерьере появятся накладки на двери и торпеду с имитацией карбона, спортивные кресла, обивка алькантарой, а также рулевое колесо M-Perfomance.

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