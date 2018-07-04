В тульском Криволучье жуткое ДТП закончилось дракой водителей

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Вчера, 3 июля текущего года в Туле произошло жуткое ДТП. После аварии между владельцами автомобилей началась драка, участников которой разнимали сотрудники правоохранительных органов.

Вчера вечером, на улице Островского в Туле произошло ДТП при участии Chevrolet Aveo и Hyundai Sonata. По словам очевидцев, при повороте Chevrolet Aveo в левую сторону, водитель решил срезать свой путь и выехал на полосу встречного движения, по которой в то время передвигался Hyundai Sonata. Произошло столкновение, но не это стало причиной конфликта автолюбителей.

Хозяйка Hyundai Sonata сообщает, что после аварии собственник Chevrolet намеревался забрать ее номера. Мужчина подтвердил это, объяснив, что считал, что данные автономера с его машины. Началась драка, в которую включились и пассажиры авто.

На место ДТП прибыл наряд полиции, который и разнял конфликтующие стороны. Несколько человек отправили в полицейское управление для того, чтобы установить обстоятельства аварии.