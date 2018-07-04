Tesla нарастила производство Model 3 благодаря конвейеру под тентом‍

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Для того, чтобы добиться необходимого количества выпускаемой продукции, Илон Маск пошел на довольно радикальные меры. Был установлен крытый дополнительный конвейер, на котором собирают Tesla Model 3.

Благодаря новому конвейеру главе компании удалось получить необходимые показатели. На последней неделе прошлого месяца удалось собрать 7 тысяч автомобилей. Специально для производства «троек» был построен конвейер с новейшими разработками и технологиями. Но, судя по всему, были допущены ошибки при его проектировании, так как он постоянно работал с перебоями. Поэтому было принято решение построить такой конвейер, но так как на строительство нового нет ни средств, ни времени, было решено сделать бюджетный конвейер, крытый тентом. Его площадь приравнивают к площади двух футбольных полей.

Новую конструкцию построила компания Sprung. Внутри помещения есть система пожаротушения, но огромным минусом является отсутствие кондиционеров.

Подобные сооружения используют в местах, где проходят боевые действия. На них собирают военные автомобили, но качество их сборки не столь важно, ведь срок службы у них не долгий.

Отсюда и назревает вопрос: какого качества будут такие автомобили Tesla? Компания попросила своих заказчиков внести в депозит дополнительно еще 2500 долларов. Также стало известно, что если ранее на Model 3 поступило 500 тысяч заказов, то сейчас их число снизилось до 450 тысяч.