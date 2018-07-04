Самые взрослые владельцы LADA предпочитают классическую «Ниву»

Сегодня, 13:05

Автоэксперты агентства «АВТОСТАТ» провели опрос среди владельцев российских авто LADA. В течение трех лет с 2015 года специалисты опрашивали россиян и пришли к выводу, что самыми взрослыми являются водители «Нивы», поскольку средний возраст составил 41 год.

Средний возраст водителей отечественного внедорожника LADA 4×4 составил 41 год, что является самым высоким показателем среди водителей машин от «АвтоВАЗ» в России. Немного моложе оказались владельцы фургона LADA Largus - 40 лет.

Самые популярные автомобили российского бренда LADA Kalina, Granta и Vesta покупают россияне возрастом в 36 лет. Автомобили LADA Priora и LADA 2110 принадлежат водителям 33 лет. Самые молодые водители отечественных авто владельцы LADA Samara: их возраст составляет 32 года.

Ранее специалисты проводили подобное исследование по России. Водители возрастом в 41 год по стране отдают предпочтение брендам SsangYong и Great Wall, тогда как средний возраст водителей премиальных Infiniti и BMW составляет 33 года, что является самым низким показателем в РФ.