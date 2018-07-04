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Чья-то жестокая шутка пришлась не по вкусу пензенским водителям. Страшные ноги в лосинах посреди дороги привели в ужас соцсети.

Недавно в интернет-сообществе «Подслушано у водителей Пензы» в социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы фотографии чей-то нелепой шутки. По всей видимости, автолюбитель решил предупредить других водителей о яме на дороге, и не придумал ничего лучше, чем установить посреди дороги манекен женских ног в лосинах и кроссовках.

Пользователи соцсети не оценили юмор автора шутки и отметили, что такая картина выглядит ужасающе. Особенно такое «предупреждение» может испугать в ночное время суток. Однако автомобилисту показалось мало торчащих на дороги ног, и он решил для еще большего эффекта нанести на края ямы красную краску. Вероятно, так он хотел сымитировать кровь.

В итоге торчащие из ямы жуткие ноги напугали пензенцев. «Криповато...» - подписал автор фотографию. Кто-то из пользователей даже пытался шутить. «Шла с дискотеки....» - написал один из комментаторов под фото.