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Воронежцы высмеяли «заряженный» универсал Audi RS 6 с омерзительным цветом

Сегодня, 09:24

Один из жителей Воронежа на улице города увидел Audi RS 6 в ужасном состоянии. Он все это заснял и выложил снимки в сеть.

Воронежцы высмеяли в сети «заряженный» универсал Audi RS 6 с омерзительным цветом. Белоснежный автомобиль превратился непонятно во что. Он весь испачкан чем-то непонятным коричневого цвета. Издалека кажется, что он и вовсе горел.

Но лишь когда рассмотришь его поближе, видно, что Audi чем-то облили. Чей это автомобиль и кто такое сотворил, неизвестно. Однако даже на снимках заметно, что номера стоят московские.

Автомобиль Audi RS 6 Avant Performance под своим капотом имеет 4,0-литровый двигатель, мощность которого достигает 605 лошадиных сил. Крутящий момент равен 750 Нм. До «сотни» автомобиль разгоняется за 3,7 секунды и может развивать скорость до 305 км/ч.

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