В Ростове женщина просит изменить маршрут троллейбуса №22

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На сервисе «Активный ростовчанин» появилась инициатива, предусматривающая изменение пути следования троллейбуса №22 по улице Красноармейской. Такое предложение внесла жительница Ростова Екатерина Швидченко.

Как сообщает горожанка, доехать до Александровки с улицы Красноармейской можно только лишь воспользовавшись маршрутным такси.. Такой вид общественного транспорта не предусматривает льготный проезд и не смогу вместить большое количество пассажиров.

Отмечается, что за две недели ЧМ-2018 года ростовские жители настолько привыкли к тому факту, что троллейбус №22 ездит по улице Красноармейской, что не желают возврата машины на прежний маршрут. Екатерина Швидченко предлагает альтернативный вариант: сохранить маршрут движения троллейбуса №22 по улице Красноармейской на постоянной основе. Для того, чтобы инициатива была принята чиновниками Ростовской город ской администрации, петиция должна собрать 500 голосов.