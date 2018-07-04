Власти Брянска сами у себя требуют дорожную разметку

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В ходе совещания, состоявшегося в Брянской городской администрации, обсудили проблемы дорожной безопасности города. Александр Хлиманков, возглавляющий мэрию Брянска, инициировал разработку техзадания и сметы работ по нанесению современной разметки.

Дороги Брянска только на 40% покрыты разметкой, которую с опережением графика наносят дорожные рабочие. Разделительные полосы начертали на всех дорогах. К началу учебного года дорожники обещают осуществить разметку переходов возле школ и детских садов.

Помимо всего мэр Брянска вынес предложение о подготовке муниципальной программы, предусматривающей приведение пешеходных переходов в соответствии с современными требованиями.

Инициатива руководителя была поддержана властями, которые намереваются разработать комплекс мер, имеющий целью улучшение безопасности дорог Брянска.