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Новый кроссовер Mercedes-Benz GLC проходит дорожные тесты в Германии

Сегодня, 08:11

Немецкая машиностроительная компания Mercedes-Benz вывела на дорожные тесты свой новый кроссовер Mercedes-Benz GLC. Новинка тестируется на дорогах Германии.

При просмотре попавшего в сеть шпионского видео можно рассмотреть, что новый Mercedes-Benz GLC не перетерпит серьезных изменений во внешности, кроме новых передних фар и обновленных задних осветителей. Вероятно, инженеры бренда изменят форму переднего бампера, так как именно он скрывается под камуфляжем.

Появилась информация, что новый Mercedes-Benz GLC построят на архитектуре MFA2. Также новинка получит салон, рассчитанный на пять или семь мест. Третий ряд сидений будет доступен автолюбителям за доплату.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под капотом новинки разместится 1,33-литровый мотор с отдачей 134 и 161 л.с. Кроме него предусмотрен агрегат объемом 2,0 литра с мощностью в 188 «лошадок». Массовое производство новинки наладят на автозаводе Агуаскальентес (Мексика), а сбор предзаказов на новинку начнется в конце текущего года.

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