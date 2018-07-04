В Тольятти на остановке сгорел пассажирский автобус

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На страницах городских сообществ Тольятти в социальных сетях обнародовали фотографию сгоревшего автобуса, который ездит по маршруту №73. Инцидент случился рядом с многопрофильной больницей на Автозаводском шоссе.

Отмечается, что на указанном месте загорелся автобус. Фото с места происшествия свидетели выложили на просторы интернета. Согласно непроверенной информации, никто из пассажиров не пострадал, однако восстановить автобус не удастся.

По словам очевидцев, автобус №73 загорелся недалеко от остановки общественного транспорта. Причиной возгорания могла послужить неисправность мотора. Сотрудники МЧС оперативно появились на месте происшествия и ликвидировали пожар. В настоящее время специалистами устанавливаются подлинные причины возгорания. Инициирована проверка. Более подробная информация уточняется.