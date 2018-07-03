Александр Моор наградил тюменских сотрудников ГИБДД

Сегодня, 18:12

Врио губернатора Тюменской области посетил торжество по случаю 82-летия с момента появления российской Госавтоинспекции. Александр Моор поздравил инспекторов с профессиональным праздников и вручил благодарственные письма четырём работникам ГИБДД.

Господин Моор отметил важность работы сотрудников ГИБДД, которые ежедневно патрулируют улицы и борются с нарушителями ПДД. Он добавил, что эффективное исполнение этих обязанностей, а также проведение профилактических работ помогло добиться сокращения числа ДТП в регионе.

После этого врио губернатора вручил четверым работникам Госавтоинспекции благодарственные письма. Помимо этого, поздравить сотрудников ГИБДД решил начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов. Господин Алтынов объявил о присвоении звания подполковника одному из сотрудников и вручил ценные подарки ряду работников Госавтоинспекции.

Областную думу на мероприятии представлял Дмитрий Новицкий, а тюменскую администрацию – Павел Перевалов. Они передали гаишникам благодарности от городской администрации и облдумы.