В России начали продавать технически усовершенствованный Ford Mondeo

Сегодня, 18:13

Компания Ford оснастила седан Mondeo новыми опциями, призванными повысить его безопасность, а также доработала электронные ассистенты. Обновлённый автомобиль уже доступен в российских дилерских центрах Ford, причём его стоимость не изменилась.

Как передаёт пресс-центр Ford Sollers, модель Mondeo обзавелась новыми парковочными датчиками, зона реагирования которых была расширена. Благодаря этому на автомобиле появилась система Cross Traffic Alert, упрощающая выезд с парковки задним ходом.

В случае если у водителя и камеры заднего вида будет ограничен обзор, система предупредит о передвижении другого транспортного средства. Опция BLIS предупреждает о появлении транспорта в «слепых» зонах, её также доработали за счёт установки новых датчиков и ПО. Теперь радиус действия системы достигает 7,5 м.

Новое ПО помогло снизить число ложных срабатываний – теперь оно не превышает 1%. Во время тестов обновлённой BLIS в течение 3 000 км не произошло ни одного ложного срабатывания.

Ещё одним преимуществом доработанного Ford Mondeo стали светодиодные фонари Ford Dynamic LED. Они отслеживают траекторию авто, скорость, погодные и дорожные условия и на основании этих данных настраивает световой пучок. После усовершенствования фары стали светить на 25% дальше.