VistaNews.ru


В России начали продавать технически усовершенствованный Ford Mondeo

Сегодня, 18:13

Компания Ford оснастила седан Mondeo новыми опциями, призванными повысить его безопасность, а также доработала электронные ассистенты. Обновлённый автомобиль уже доступен в российских дилерских центрах Ford, причём его стоимость не изменилась.

Как передаёт пресс-центр Ford Sollers, модель Mondeo обзавелась новыми парковочными датчиками, зона реагирования которых была расширена. Благодаря этому на автомобиле появилась система Cross Traffic Alert, упрощающая выезд с парковки задним ходом.

В случае если у водителя и камеры заднего вида будет ограничен обзор, система предупредит о передвижении другого транспортного средства. Опция BLIS предупреждает о появлении транспорта в «слепых» зонах, её также доработали за счёт установки новых датчиков и ПО. Теперь радиус действия системы достигает 7,5 м.

Новое ПО помогло снизить число ложных срабатываний – теперь оно не превышает 1%. Во время тестов обновлённой BLIS в течение 3 000 км не произошло ни одного ложного срабатывания.

 

 

Ещё одним преимуществом доработанного Ford Mondeo стали светодиодные фонари Ford Dynamic LED. Они отслеживают траекторию авто, скорость, погодные и дорожные условия и на основании этих данных настраивает световой пучок. После усовершенствования фары стали светить на 25% дальше.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В сети рассекретили данные о новом Ford Mondeo 2018

Ford снизил цены на бестселлеры Kuga, EcoSport, Focus и Mondeo в России

Седан Ford Fusion 2019 модельного года получит ряд обновлений

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем