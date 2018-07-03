В Омске появилась долговечная дорожная разметка из термопластика

Сегодня, 17:02

На омских дорогах продолжается нанесение современной и более долговечной разметки, которая уже появилась на некоторых улицах города. Продлить срок её службы удалось за счёт использования термопластика.

Термоплатиковую разметку сегодня можно увидеть на улицах 70 лет Октября и Конева. На очереди улицы Лукашевича и 6-ая Станционная, на которых планируется обновить разметку до конца следующего месяца. Горячий пластик будет использован для нанесения продольных линий, разделяющих дорогу на полосы движения. Для стоп-линий и пешеходных переходов применят холодный пластик.

Нанесением новой современной разметки в Омске занялась компания «Парнас», с которой ранее был заключён муниципальный контракт. Контроль над внедрением нового типа разметки осуществляет проект «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает Департамент транспорта Омска, финансы на термопластиковую разметку были выделены из федерального бюджета. Всего на работы планируется потратить около 5 000 000 рублей. Соответствующая разметка появится на свыше 250 объектах.

Отметим, что такая разметка хороша не только повышенной долговечностью, её также лучше видно в темноте. По статистике, использование подобной разметки позволяет сократить аварийность на 15%.