«ГАЗель NEXT» начали продавать на рынке Марокко

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В Марокко с 3 июля начались продажи автомобилей марки ГАЗ. Первой в продаже появилась модель «ГАЗель NEXT», которая предлагается как с однорядной, так и с двурядной кабиной. Такую информацию распространила пресс-служба ГАЗ.

Горьковский автозавод выбрал в качестве партнёра по дистрибуции в Марокко компанию Africa Motors. Продажа автомобилей российской марки осуществляется этой фирмой в 50 дилерских центрах.

Отметим, что «ГАЗель NEXT» обладает рамной конструкцией, благодаря чему этот коммерческий автомобиль можно эксплуатировать в самых сложных условиях. Плавности хода и хорошей управляемости конструкторам удалось добиться за счёт применения независимой рычажной передней подвески. Под капотом устанавливается 2,8-литровый дизельный мотор, способный выдавать 150 лошадиных сил. На «ГАЗель NEXT» покупатели получают гарантию на 150 000 км пробега или три года.

Кристиан Кремер, старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу назвал выход марки на рынок Марокко важным шагом в развитии экспортных продаж для российской компании. Вместе с тем бренд-менеджер компании Africa Motors Хамид Бенкиран заявил о планах сделать ГАЗ ведущей маркой среди LCV в данной североафриканской стране.