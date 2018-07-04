Опубликованы живые фото «убийцы» Skoda Kodiaq в лице Seat Tarraco

Сегодня, 06:00

Испанский бренд Seat готовится выпустить конкурента для кроссовера Skoda Kodiaq, который станет флагманом. Пока в сети были опубликованы шпионские фотографии новинки, сделанные во время дорожных испытаний.

Линейку Seat пополнит третий кроссовер, для которого при помощи соцопроса компания выбрала имя Tarraco. Первые сообщения об этой модели появились ещё в минувшем году, производитель даже публиковал ряд тизеров, однако автомобиль впервые показали на «живых» снимках. Отметим, что кроссовер проходил тесты без какого-либо камуфляжа.

Предположительно Seat привезёт новый Tarraco на Парижский автосалон, который пройдёт в октябре. Вместе с тем новинка может дебютировать несколько раньше. Ожидается, что конкурент Skoda Kodiaq будет предлагаться как с пятью, так и с семью посадочными местами.

Линейка двигателей модели будет включать в себя бензиновые и дизельные агрегаты. В базовом исполнении автомобиль получит передний привод, а в более дорогих версиях полный.

Испанская компания намерена запустить производство нового Seat Tarraco на автозаводе в Вольфсбурге. Напомним, "заряженному" хэтчбеку Seat Leon Cupra пришлось убавить мощность ради соответствия европейским экологическим нормам. Теперь его турбомотор вместо 300 сил выдаёт 290 л. с.