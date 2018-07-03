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ГИБДД в Туле получило пять новых служебных автомобилей

Сегодня, 15:05

Тульский спецвзвод ГИБДД получил новый транспорт. Стражам порядка передали пять автомобилей Toyota Camry, приспособленных для патрульно-постовой службы.

Местом для передачи новой техники сотрудникам ГИБДД стал Тульский Кремль. Губернатор Алексей Дюмин вручил стражам порядка ключи от пяти автомобилей Toyota Camry. Данная модель представляет собой бизнес-седан последнего поколения, однако ее приспособили для несения патрульно-постовой службы.

Мероприятие состоялось по случаю 82-летия образования ГАИ. Губернатор передал стражам порядка не только новые автомобили, но и современные мотоциклы марки BMW в количестве четырех единиц, которые также будут использоваться для патрулирования. В рамках мероприятия также состоялась церемония вручения благодарственных писем и подарков сотрудникам ГИБДД за хорошую службу.

Напомним, 3 июля в России отмечают День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ). Профессиональный праздник установлен приказом Министра внутренних дел в 2009 году.

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