В России стартовали продажи нового бизнес-седана Lexus ES

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В России начался приём заказов на седан Lexus ES свежего поколения. Новинка продаётся в пяти вариантах исполнения, один из которых впервые появился у модели. Со сменой генерации автомобиль прибавил в цене примерно на 250 000 рублей.

Базовой для Lexus ES по-прежнему является вариация ES 200 с 2,0-литровым 150-сильным двигателем и 6-скоростным «автоматом». Такой автомобиль можно будет купить в исполнениях Comfort и Executive минимум за 2 580 000 рублей.

Перечень оснащения базового варианта включает в себя фары с LED-матрицами, 10 подушек безопасности, климат-контроль на две зоны, датчик света, 17-дюймовые диски, систему контроля давления в шинах, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым экраном и многое другое.

Седан также может комплектоваться 2,5-литровым двигателем, выдающим 200 сил, и 8-ступенчатой АКПП. С таким мотором Lexus ES 250 доступен в четырёх вариациях: Comfort, Executive, Premium и Luxury стоимостью 2 659 000, 3 040 000, 3 258 000 и 3 742 000 рублей соответственно.

«Топовый» Lexus ES350 приводится в движение 249-сильным V6 объёмом 3,5 л. Такое авто получило комплектацию Luxury стоимостью 3 996 000 рублей и новую модификацию F Sport (3 550 000 рублей). Новинка примечательна 19-дюймовыми дисками, иными креслами, вставками из алюминия и пересмотренным обвесом.