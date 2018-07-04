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Новый компактный кроссовер Volkswagen T-Cross показали на первых фото

Сегодня, 04:00

Презентация компакт-кросса Volkswagen T-Cross состоится в течение нынешнего года. В модельном ряду немецкого автогиганта транспортное средство станет на ступень ниже паркетника T-Roc.

Накануне немцы показали в интернете первую официальную визуализацию кроссовера Volkswagen T-Cross. На скетче автомобиль изображен сзади, в красном кузове.

Судя по всему, внешняя составляющая серийного кроссовера Volkswagen T-Cross во многом повторяет одноименный концепт, дебютировавший в 2016 году в Париже. В длину автомобиль составляет 4107 мм. Это значит, что машина окажется на ступень ниже модели T-Roc.

Основой для кроссовера Volkswagen T-Cross послужит модульное шасси MQB A0. Эта архитектура уже зарекомендовала себя на паркетнике Seat Arona. Силовую линейку автомобиля представят турбированные «тройки» объемом 1.0 л и отдачей 95 и 110 л.с. Для них предусмотрены МКПП и РКПП с двойным сцеплением. Также автомобиль получит версию с турбированным 4-цилиндровым мотором 1.5 отдачей 150 л.с. Кроме того, для паркетника будут доступны дизельные агрегаты 1.6 тягой 95 и 115 л.с.

 

 

 

Уже в базовом исполнении кроссовер Volkswagen T-Cross получит системы соблюдения рядности движения и предотвращения столкновений. Автомобиль станет на рынке соперником моделей Peugeot 2008, Renault Captur и Opel Mokka. Volkswagen T-Cross дебютирует до конца года.

Первым рынком для кроссовера должен стать Китай. После КНР машина появится в Южной Америке.

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