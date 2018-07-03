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Массовый недолив топлива на АЗС обнаружили в России

Сегодня, 14:02

Эксперты Федерации автовладельцев России проверили под видом «тайного покупателя» десятки автозаправочных станций на предмет недолива бензина. Результаты проверки оказались плачевными.

Для проверки был разработан особый метод, позволяющий выявлять объём топлива, которое фактически было залито в бак. С этой целью применялись автомобили со специальным оснащением.

Мониторинг затронул бензин АИ-92 и АИ-95 на 34 заправках в 13 российских регионах. ФАР рассмотрела 5 ВИНК, 21 станцию федеральных и областных сетей, а также 8 частных и мелкосетевых АЗС.

Недоливом считалось расхождение более чем в 1% между горючим, которое было получено по факту, и тем, какое количество топлива требовалось оплатить. Недолив был зафиксирован на 76% заправок. Среди ВИНКов он наблюдался в 20% случаев, среди крупных сетей федерального и регионального уровня – 81%, а среди частных АЗС – 100%.

Исследование показало, что недолив в среднем составлял 5,05%. Представители ФАР подчеркнули, что подобный обман автомобилистов это пример недобросовестной конкуренции. Недолив позволяет недобросовестным компаниям продавать бензин по более высокой цене.

К примеру, если на одной из АЗС в Краснодарском крае 95-й бензин предлагается по 44,70 рублей за литр, то при зафиксированном там недоливе в 19,03% фактическая цена топлива составляет 55,21 р/л.

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