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В Городе Грейт-Фоллз (штат Монтана, США) полуобнаженная местная жительница стала героем новостей, когда угнала карьерный погрузчик. С его помощью она поехала домой за одеждой, о чем сообщают американские СМИ, а также соседка «гонщицы» в своем Facebook.

Утром 1 июля 34-летняя американка по имени Хитер Хьюстон угнала безнадзорный погрузчик. С голой грудью женщина колесила на машине через весь город к своему дому. Добравшись до него, «гонщица» снесла забор, зацепила машину и остановилась после столкновения со стеной.

О том, что американка водила погрузчик с голой грудью, сообщила ее соседка, которая проснулась от грохота, когда Хитер «парковалась» у дома. Более того, женщина сумела поднять ковш погрузчика, чтобы взобраться по нему к себе домой на второй этаж. Когда нарушительница попала в свое жилье, она оделась и возвратилась на улицу, где ее уже ждали полицейские.

Стражи порядка арестовали Хитер, ее обвиняют в хулиганстве и создании опасной ситуации. По какой причине американка угнала погрузчик и каталась на нем с голой грудью, неизвестно. Возможно, она находилась в состоянии опьянения. Соседка нарушительницы в конце своей публикации в Facebook написала: «Не употребляйте наркотики, дети».

В 2017 году похожий случай имел место в Аризоне, где обнаженная женщина под воздействием наркотических средств угнала машину помощника шерифа. Погоня за нарушительницей длилась больше часа, и ее задержали.