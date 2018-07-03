Джастин Бибер приобрел новый Lamborghini Aventador за $500 000

Вчера, 23:00

Джастин Бибер отправился на курорт в Лагуна Бич Калифорния вместе со своей девушкой Хейли Болдуин. Во время путешествия автомобиль Mercedes-Benz SLS сломался, поэтому певец приобрел новый ярко-красный Lamborghini Aventador за полмиллиона долларов.

Пара отправилась в Лагуну Бич на новом Mercedes-Benz SLS Джастина Бибера, однако тот внезапно сломался. В результате патрульные перекрыли дорогу, чтобы механики могли починить спорткар. Lamborghini Aventador оснащен мотором объемом 6,5 литра с отдачей в 700 «лошадей», что позволяет модели за 2,9 секунды набрать 100 км/ч при максимальной скорости в 350 км/ч.

Несмотря на то, что авто удалось починить, Джастин Бибер потратил полмиллиона долларов на покупку нового Lamborghini Aventador, чтобы свободно перемещаться на курорте. Несмотря на то, что звезда приобрел новый суперкар, фанаты придали больше внимание паре. В результате фанаты возмутились отросшим усам суперзведы, а также оспаривали роман с Хейли Болдуин назвав его наигранным.