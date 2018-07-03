KIA дарит скидки на автомобили всем болельщикам ЧМ-2018

Сегодня, 16:26

Представители российского офиса Kia объявили о продлении акции для всех россиян, имеющих официальный пропуск на стадион. Футбольные болельщики могут рассчитывать на особую программу Trade-in и выгодное кредитное предложение.

Все обладатели официального пропуска до 31 июля могут оформить кредит на Kia Cerato, Soul, Sorento, Sorento Prime и Stinger по сниженной ставке. В зависимости от модели фанаты могут получить сниженную на 1 или 2% кредитную ставку относительно стандартных условий.

Кроме того, компания продлила действие бонусов при покупке ряда моделей в Trade-in. Для Cerato и Soul скидка составляет до 20 000 рублей в сравнении с базовым предложением. Любители футбола получают выгоду до 30 000 рублей, приобретая Sorento Prime, или 50 000 рублей – при покупке Sorento, Mohave и Stinger.

Напомним, KIA запускает массовое производство электрокроссовера Niro EV, продажи которого должны стартовать зимой этого года. Примечательно, что электрокар с запасом хода 240-380 км в зависимости от версии, появится и на российском рынке.