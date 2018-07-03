Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных кроссоверов мира в 2018 году

Сегодня, 13:14

Сегмент SUV продолжает набирать популярность на глобальном авторынке. Аналитики определили, какие кроссоверы и внедорожники стали самыми продаваемыми в мире в январе-мае текущего года.

Автолюбители со всего мира за пять месяцев купили 13 200 000 авто класса SUV, что на 12,6% больше прошлогоднего результата. Такие машины заняли 34,4% от всего объёма реализации автомобилей. Наиболее востребованным среди кроссоверов оказался С-класс с долей в 57,2%.

Лидером продаж на мировом рынке в своём сегменте стал Toyota RAV4, который нашёл 335 128 покупателей за отчётный период (+7,8%). Второе место досталось Volkswagen Tiguan, разошедшемуся тиражом в 332 185 единиц (+13,7%). На третьей строчке разместился Honda CR-V, чьи продажи снизились на 7,3% или до 275 476 авто.

Четвёртое место занял Hyundai Tucson с показателем в 235 789 проданных авто (-0,1%), а пятое – Nissan Qashqai (224 778 ед.; +5,2%).

Далее следуют Haval H6 (200 964 ед.; +4,8%), Mazda CX-5 (198 136 ед.; +22,6%), Nissan Rogue (197 255 ед.; +8,2%), Kia Sportage (192 773 ед.; +7,5%) и Baojun S10 (189 709 ед.; +162,8%).