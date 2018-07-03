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Гиперкар McLaren P1 GT Longtail приедет в Гудвуд

Сегодня, 18:13

Скоро пройдет Фестиваль скорости в британском Гудвуде, и на нем дебютирует уникальный гиперкар McLaren P1 GT Longtail. Автором данного транспортного средства является компания Lanzante.

Основой для McLaren P1 GT Longtail послужило гибридное купе P1. Внешность новинки засекречена, но известно, что ее заказчиком является миллионер с Ближнего Востока. При создании машины мастера вдохновлялись моделью McLaren F1 GT 1997 года. Последняя была собрана в количестве всего трех единиц. Может быть и Lanzante выпустить столько же «длиннохвостых», но пока McLaren P1 GT Longtail единственен в своем роде.

Компания Lanzante специализируется по реставрации старых машин и тюнингу современных автомобилей. Ее мастера уже работали с McLaren, когда участвовали в разработке гоночной машины британского производителя. Поэтому нет сомнений, что Lanzante сделает непревзойденный гиперкар, однако про него пока практически ничего не рассказывается. Подробности McLaren P1 GT Longtail должны быть озвучены в Гудвуде.

Учитывая умения мастеров Lanzante, можно полагать, что прототип McLaren P1 GT Longtail будет оснащен высокоэффективными аэродинамическими элементами. Также эксперты могут изменить силовую составляющую автомобиля.

 

 

Стандартное купе McLaren P1 имеет в моторном отсеке гибридную установку отдачей 916 л.с. В версиях GTR и LM ее мощность равна 1 000 л.с. Установка создана на базе 8-цилиндрового битурбо-агрегата 3.8.

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