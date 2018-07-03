Поведение яжматерей Воронежа взбесило автомобилистов

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Чтобы обезопасить своих детей матери посреди дороги самовольно повесили знак, запрещающий проезд. Автомобилисты возмущены таким поведением женщин.

На улице Свердлова жительницы повесили запрещающий знак, чтобы их дети могли играть прямо на дороге. Как сообщают очевидцы, этот участок дороги недавно отремонтировали, поэтому и скорость движения на нем увеличилась на 30-40 км/ч. Но дети тоже хороши: когда едет машина, они даже не собираются уходить с проезжей части. Отсюда и вывод: какие родители, такие и дети.

Устанавливать знаки самовольно запрещено, поэтому действительными их считать нельзя, а значит и оштрафовать автомобилистов никто не сможет. И тем более, что дорога - это государственная собственность и забирать ее для того, чтобы там играли дети, яжматери не имеют никакого права.

Фотографию улицы с этим знаком анонимно опубликовали в сети. Под ней уже набрались сотни разгневанных комментариев.