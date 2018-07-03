VistaNews.ru


Поведение яжматерей Воронежа взбесило автомобилистов

Сегодня, 11:49

Чтобы обезопасить своих детей матери посреди дороги самовольно повесили знак, запрещающий проезд. Автомобилисты возмущены таким поведением женщин.

На улице Свердлова жительницы повесили запрещающий знак, чтобы их дети могли играть прямо на дороге. Как сообщают очевидцы, этот участок дороги недавно отремонтировали, поэтому и скорость движения на нем увеличилась на 30-40 км/ч. Но дети тоже хороши: когда едет машина, они даже не собираются уходить с проезжей части. Отсюда и вывод: какие родители, такие и дети.

Устанавливать знаки самовольно запрещено, поэтому действительными их считать нельзя, а значит и оштрафовать автомобилистов никто не сможет. И тем более, что дорога - это государственная собственность и забирать ее для того, чтобы там играли дети, яжматери не имеют никакого права.

Фотографию улицы с этим знаком анонимно опубликовали в сети. Под ней уже набрались сотни разгневанных комментариев.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

БТР "не вывез" дороги Воронежа

В Москве начали устанавливать летние знаки «Купаться запрещено»

В Ставрополе загорелась автозаправка

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем