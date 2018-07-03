В Новокузнецке изменилась схема движения транспорта

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Власти Новокузнецка утвердили сразу два нововведения, касающихся транспорта, в июле. В частности изменилась схема движения авто, а также ужесточили запрет на остановку авто в Центральном и Заводском районах.

Теперь автолюбителям запрещено не просто оставлять автомобиль на Левом берегу кольца у соединения ул. Кирова и пр. Дружбы, а останавливаться. В результате временная остановка может грозить штрафом. Соответствующие дорожные знаки уже установили в положенных местах, чтобы предупреждать водителей об изменении движения.

Кроме того, временно ограничено движение в Заводском районе по ул. Климасенко у домов №11/2 и 12/1. Представители администрации Новокузнецка уточнили, что причиной стали работы по замене трубопровода под дорогой. Сообщается, что ремонтные работы закончат уже 18 июля, если не произойдут непредвиденные ситуации.