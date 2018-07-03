В Беларуси тестируется первый в мире беспилотный самосвал БелАЗ

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Белорусские машиностроители трудятся над новым грузовым автомобилем БелАЗ с автономным управлением. У беспилотного самосвала пока нет аналогов в мире.

О том, что в Беларуси разрабатывается беспилотный карьерный самосвал, проинформировал посол республики в России Игорь Петришенко. По его словам, разработка грузовика с автономным управлением ведется уже несколько лет.

Господин Петришенко утверждает, что Белорусский автомобильный завод готов выпускать беспилотные самосвалы. Более того, уже сейчас на предприятии практически спроектирована беспилотная машина грузоподъемностью 130 тонн. Транспортное средство, по словам посла, будет представлено в скором времени.

Беспилотный самосвал БелАЗ будет использовать для автономного передвижения разнообразные системы, в том числе GPS/ГЛОНАСС. Оптико-электронные приборы позволят работать транспортному средству в темноте и в любую погоду. Такая машина окажется актуальной там, где имеются большие риски для человека.