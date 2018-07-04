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Названы самые ожидаемые автомобильные новинки июля в России

Сегодня, 07:00

Автомобильные эксперты решили перечислить самые ожидаемые машины, которые должны появиться или уже появились в июле в России. Некоторые из них ранее никогда не продавались в РФ.

Audi A7 в новом поколении появится в России, и уже сейчас известно, что минимальная стоимость машины составит в России 4 320 000 рублей. Машину предложат в РФ с безальтернативным мотором 3.0 отдачей 340 л.с. с 7-РКПП и полным приводом.

Chevrolet Traverse уже появился в России. Семиместная машина предлагается в РФ минимум за 3 млн рублей. Движущей силой машины является агрегат тягой 318 л.с.

BMW X4 второй генерации появится в России 14 июля. Его стоимость в стране составит от 3 350 000 рублей в версии xDrive20i. Базовый кроссовер оснащается агрегатом отдачей 184 л.с.

В России уже можно заказать супер-кроссовер Lamborghini Urus. Стоимость вседорожника в РФ составляет 19 млн рублей. 650-сильный мотор разгоняет машину до «сотни» за 3,6 с. Порог скорости автомобиля обозначен на отметке в 305 км/ч.

Открыт заказ на Ferrari Portofino ценой 16 млн рублей. Машиной движет 600-сильная установка, разгоняющая ее до «сотни» за 3,5 с. Автомобиль имеет самоблокирующийся дифференциал и подвеску с адаптивными амортизаторами.

В Россию вернулся спорт-седан Lexus IS. Стоимость автомобиля составляет от 2 229 000 рублей. Машина оснащается мотором 2.0 отдачей 245 л.с.

Changan CS75 готовится к продажам в РФ. Он получил 120-сильный агрегат, передний или полный привод. Стоимость машины в России составит от 1 170 000 рублей.

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