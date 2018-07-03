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Бюджетный кроссовер Nissan Kicks на базе Duster выйдет на рынок осенью

Сегодня, 13:30

Японская марка Nissan собирается презентовать новую версию кроссовера Kicks, который базируется на платформе от Renault Duster. Продажи новинки стартуют уже осенью нынешнего года.

На сегодняшний день Nissan Kicks продаётся в Китае и странах Южной Америки. Данный кроссовер получил платформу, на которой также были построены Nissan Juke и Micra. Новая модификация Kicks, предназначенная для индийского рынка, «переедет» на шасси B0 от Duster и Logan. Такой шаг позволил сократить расходы на запуск массового производства модели.
Компания уже наладила тестовую сборку кроссовера на заводе в Ченнае, Индия. Ежегодно планируется производить до 50 000 таких машин, из которых 20 000 авто отправят на экспорт.
В моторном отсеке индийской версии Nissan Kicks разместился 1,5-литровый двигатель без наддува H4K, способный выдавать 106 лошадиных сил. Помимо этого, автомобиль будут предлагаться с дизельным 110-сильным турбомотором К9К такого же объёма.
В роли трансмиссии выступят 5-скоростная «механика» и вариатор CVT. Новый Nissan Kicks будет доступен только с передним приводом.

 

 

Напомним, Nissan Qashqai занял пятое место в рейтинге самых популярных в мире кроссоверов. С января по май эту модель купили 224 778 автолюбителей со всего мира.

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