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Перекрёсток на Титова в Новосибирске сузят на 9 метров из-за ремонта

Сегодня, 21:00

Со 2 июля в Новосибирске временно сузили на девять метров пересечение улиц Титова и Петропавловской, поскольку проводится ремонт теплотрассы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города. 

Со 2 июля движение на перекрестке Титова ограничено, поскольку власти Новосибирска приступили к ремонту дорог. В результате проезжую часть на улице Титова у дома №46 сузили на девять метров. Кроме того, на пересечении улица Петропавловская стала уже на полтора метра.

Пресс-служба мэрии Новосибирска уточнила, что на данный момент предприятие «Тепловые сети» ремонтирует теплотрассу, поэтому дорога сужена лишь временно.

Представители компании уточнили, что закончат работать уже 19 июля, согласно представленному плану. Представители власти рекомендуют автовладельцам быть внимательными на данном перекрестке, следить за знаками на дороге и придерживаться ПДД.

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