Хэтчбек Mercedes-Benz A-Class получил в России две новые версии

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Новый Mercedes-Benz A-Class уже предлагается на отечественном авторынке, однако в единственной версии A 200. В скором времени у модели в России появится еще две вариации.

Mercedes-Benz A-Class в версии A 200 сейчас предлагается в России по цене 1 760 000 рублей. Информация о том, что у модели в РФ появятся новые вариации, опубликована в базе Росстандарта, в расширенном ОТТС.

Уточним, что сейчас хэтчбек Mercedes-Benz A-Class доступен российским клиентам с бензиновой силовой установкой 1.3 отдачей 150 л.с. Ранее ее мощность составляла 163 л.с., однако тягу снизили на 13 л.с. ради сокращения налога.

В скором времени в России появится Mercedes-Benz A-Class 180 d. Для этой версии предусмотрен дизельный турбодвигатель 1.5 отдачей 116 л.с. и 260 Нм. Агрегат сочетается с 7-РКПП. Машина оснащается полузависимой задней подвеской. Европейцам автомобиль уже предлагается.

Вторая версия, которая появится в России, еще нигде не представлена. Имеется в виду Mercedes-Benz A-Class 220 4Matic. Она имеет полный привод и независимую подвеску. Моторный отсек хэтчбека занимает агрегат 2.0 M260 отдачей 190 л.с.

В Европе также предлагается Mercedes-Benz A-Class в версии A 250. Машина имеет под капотом двигатель M260 отдачей 224 л.с. В России она вряд ли появится, а вышеназванные две вариации доберутся до отечественных шоу-румов будущей осенью.